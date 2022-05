ARCHIV - Fahrzeuge stehen nach einem Unfall auf der Straße. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer Landkreis Goslar Motorrad rutscht in Gegenverkehr: Ein Toter und Verletzte Von dpa | 27.05.2022, 06:34 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Motorräder in Braunlage (Landkreis Goslar) ist ein 38-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 38-Jährige sei mit seiner Maschine am Donnerstag vermutlich zu schnell in eine Kurve gefahren und gestürzt. Er rutschte in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen.