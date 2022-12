Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Mordversuch mit Grabstein: Prozess beginnt Von dpa | 20.12.2022, 14:39 Uhr

Weil er versucht hat, einen schlafenden Mann mit einem Grabstein zu erschlagen, steht ab Mittwoch (09.00) ein 37-Jähriger vor dem Landgericht Bremen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor, wie das Gericht mitteilte. Der Angeklagte soll im Mai auf einem Friedhof in Bremerhaven in einem Mausoleum den Mann mit dem 15 Kilo schweren Stein so stark auf den Kopf geschlagen zu haben, dass dieser lebensgefährlich verletzt wurde. Laut Anklage hatte er sich spontan dazu entschlossen, den Schlafplatz des Opfers einzunehmen und seine Wertgegenstände zu entwenden. Bis zum 7. Februar 2023 sind sieben Verhandlungstermine geplant.