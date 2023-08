Internationaler Haftbefehl Mordverdächtiger auf den Philippinen festgenommen Von dpa | 17.08.2023, 14:00 Uhr | Update vor 29 Min. Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mehrere Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines damals 41-Jährigen in Salzgitter ist sein tatverdächtiger Cousin auf den Philippinen festgenommen worden. Ende Januar sei es gelungen, den überraschten Mann etwa 200 Kilometer nördlich von Manila festzunehmen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nachdem er sechs Monate in Manila im Gefängnis saß, wurde er Ende Juli abgeschoben und den Fahndern aus Braunschweig übergeben. Um eine erneute Flucht zu verhindern, kam er bis zur Verhandlung in eine Justizvollzugsanstalt. Der Mann gilt den Angaben zufolge als dringend tatverdächtig.