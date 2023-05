Würmsee-Fall Foto: TNN/dpa up-down up-down Justiz Mordprozess um verschwundene Frau wird fortgesetzt Von dpa | 05.05.2023, 02:32 Uhr

Nach dem Verschwinden einer Frau, die am Würmsee in Burgwedel wohnte, wird der Mordprozess gegen einen 54-Jährigen an diesem Freitag (14.00) im Landgericht Hannover fortgesetzt. Der Angeklagte aus dem ostwestfälischen Warburg soll die 56-Jährige im September in ihrem abgelegenen kleinen Holzhaus überfallen und getötet haben. Die Leiche wurde bisher nicht gefunden.