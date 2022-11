Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Mordprozess gegen 14-Jährigen startet im Dezember Von dpa | 30.11.2022, 08:49 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod einer Jugendlichen in Salzgitter startet der Mordprozess gegen einen 14-Jährigen am 21. Dezember. Ihm wird vorgeworfen, „gemeinschaftlich handelnd mit einer strafunmündigen Person ein 15-Jahre altes Mädchen getötet zu haben“, wie das Landgericht Braunschweig am Mittwoch mitteilte. Die Hauptverhandlung werde vor der Jugendstrafkammer in nichtöffentlicher Sitzung stattfinden.