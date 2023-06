Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Hannover Mordprozess gegen 14-Jährigen startet am 10. Juli Von dpa | 21.06.2023, 11:37 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Wunstorf muss sich ein gleichaltriger Jugendlicher vom 10. Juli an wegen heimtückischen Mordes vor dem Landgericht Hannover verantworten. Die Hauptverhandlung sei nicht öffentlich, sagte ein Gerichtssprecher am Mittwoch. Es seien sieben Verhandlungstage angesetzt. Über den geplanten Prozessbeginn hatte zunächst die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet.