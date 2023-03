Bundesverfassungsgericht Karlsruhe Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundesverfassungsgericht Mordfall Frederike: Verhandlung im Mai Von dpa | 22.03.2023, 11:49 Uhr

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe will am 24. Mai mündlich darüber verhandeln, ob einem Verdächtigen trotz eines früheren Freispruchs wegen neuer belastender Beweise erneut der Prozess gemacht werden darf. Auslöser ist der Jahrzehnte alte Mordfall Frederike: Der Verdächtige war in den 1980er Jahren vom Mordvorwurf freigesprochen worden. Aufgrund neuer Beweise soll er aber ein zweites Mal vor Gericht. Die gesetzliche Neuregelung, die das ermöglicht, ist umstritten. Der Mann legte Verfassungsbeschwerde ein. „Das Verfahren gibt dem Bundesverfassungsgericht Anlass, sich mit bisher nicht geklärten Rechtsfragen auseinanderzusetzen“, teilte das Gericht am Mittwoch weiter mit. (Az: 2 BvR 900/22)