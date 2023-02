Getötete 15-Jährige: Mitschüler wegen Mordes verurteilt Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Landgericht Braunschweig Mordfall Anastasia: Verteidiger kündigt Revision an Von dpa | 21.02.2023, 12:10 Uhr

Nach der Verurteilung eines 15-Jährigen wegen Mordes an seiner Mitschülerin will die Verteidigung den Schuldspruch prüfen lassen. „Wir haben gegen das Urteil bereits Revision eingelegt“, sagte Anwalt Thilo Schäck am Dienstag im Landgericht Braunschweig. Nach dem gewaltsamen Tod der 15-jährigen Anastasia aus Salzgitter hatte das Gericht den Angeklagten kurz zuvor zu einer Jugendfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.