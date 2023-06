Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Osnabrück Mordanklage gegen 82-Jährigen nach tödlichen Schüssen Von dpa | 27.06.2023, 16:38 Uhr

Vier Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen 16-Jährigen in Bramsche hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück Anklage wegen Mordes gegen einen 82-Jährigen erhoben. Der Italiener soll aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen den Jugendlichen Ende Februar getötet haben, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Der Schüler starb einen Tag nach den Schüssen an seinen schweren Verletzungen.