Justitia FOTO: Rolf Vennenbernd Gerichtsverfahren Mord-Prozess: Aussagen der Angeklagten verzögern sich Von dpa | 07.04.2022, 21:01 Uhr | Update vor 11 Min.

Im Prozess um den Mord an einer Prostituierten in Hannover verzögern sich die Aussagen der Angeklagten. Grund sei der Gesundheitszustand seines Mandanten, sagte der Verteidiger des 25-Jährigen am Donnerstag im Landgericht Hannover. Die Einlassung sei nun für den 26. April vorgesehen. Nach Angaben des Vorsitzenden Richters Stefan Joseph hatte sich der Angeklagte in der Zelle des Landgerichts übergeben, bis zur Ankunft im Gericht war er demnach aber gesund.