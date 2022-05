ARCHIV - Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Braunschweig „Mord ohne Leiche“: Lebenslange Haft gefordert Von dpa | 16.05.2022, 17:26 Uhr

Im Prozess um einen „Mord ohne Leiche“ hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den angeklagten Bundespolizisten gefordert. Zudem solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden, forderte die Staatsanwaltschaft am Montag in ihrem Plädoyer vor dem Braunschweiger Landgericht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seinen engsten Freund heimtückisch getötet zu haben. Die Familie des Opfers schloss sich als Nebenklägerin den Forderungen der Staatsanwaltschaft an.