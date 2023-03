Ein 15-jähriges Mädchen verschwand 1969 nach einem Disko-Besuch in Nienburg. Jetzt will die Polizei die Ermittlungen wieder aufnehmen. Symbolfoto: dpa/Roland Weihrauch up-down up-down Cold Case Sexualverbrechen in Nienburg? Polizei will Mord nach mehr als 50 Jahren aufklären Von dpa | 24.03.2023, 14:12 Uhr

Es ist kurz vor Weihnachten 1969: Eine 15-Jährige aus Nienburg an der Weser feiert in einer Diskothek, am nächsten Tag will sie zur Arbeit fahren – und verschwindet spurlos. Vermutet wird ein Sexualverbrechen. Kann die Polizei diesen Cold Case noch aufklären?