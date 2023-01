Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Hannover Mord in Autohaus: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage Von dpa | 09.01.2023, 09:37 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen in einem Autohaus in Hannover hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Männer erhoben. Den Männern im Alter von 42 und 54 Jahren wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Mord vorgeworfen. Der Jüngere soll den bisherigen Erkenntnissen zufolge geschossen haben. Er soll moldawischer Staatsbürger sein, der mutmaßliche Mittäter Ukrainer. Das 43 Jahre alte Opfer war Anfang September in den Geschäftsräumen des Autohandels im Stadtteil Ledeburg erschossen worden. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Tatort starb. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.