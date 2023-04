Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Staatsanwaltschaft Mord für 17.000 Euro? Frauen sollen Killer engagiert haben Von dpa | 21.04.2023, 14:00 Uhr

Eine Mutter und ihre Tochter sollen in Wolfenbüttel einem vermeintlichen Auftragskiller 17.000 Euro für die Tötung des Ex-Freundes der Jüngeren bezahlt haben. Die beiden Frauen sind wegen versuchter Anstiftung zum Mord angeklagt worden, sagte Andy Belke von der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Den Frauen droht ein Prozess am Landgericht Braunschweig.