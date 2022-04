Gerichtsakten FOTO: Christian Charisius Lüneburg Mord an Frau: Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft Von dpa | 20.04.2022, 15:34 Uhr

Die Staatsanwaltschaft hat im Prozess um den Mord an einer schwangeren Frau vor dem Landgericht in Lüneburg eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten gefordert. Der Staatsanwalt plädierte am Mittwoch auf heimtückischen Mord und Schwangerschaftsabbruch. Der 38 Jahre alte Tunesier hatte zu Prozessbeginn die Tat nicht eingeräumt. Die Verteidigung wird am Donnerstag plädieren, voraussichtlich wird es dann auch ein Urteil geben.