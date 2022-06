Mitarbeiter der Spurensicherung stehen vor einem Haus. Foto: Str/dpa/Archivbild FOTO: STR up-down up-down Wennigsen Mord an Ehepaar: Tatverdächtiger festgenommen Von dpa | 28.06.2022, 13:59 Uhr

Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod eines Ehepaares in Wennigsen einen 23-jährigen Mann als Tatverdächtigen festgenommen. Er stehe im dringenden Verdacht, das am 13. Juni aufgefundene Ehepaar in dessen Wohnhaus im Ortsteil Holtensen getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Hannover mit.