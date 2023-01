Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Mord an Ehefrau und Angriff auf Polizisten: Urteil erwartet Von dpa | 13.01.2023, 01:48 Uhr

Im Mordprozess gegen einen 62-Jährigen aus Hannover, der seine Ehefrau erstochen und einen Polizisten attackiert haben soll, wird am Freitag (10.00) das Urteil erwartet. Laut Anklage soll er im Juni 2022 in der gemeinsamen Wohnung auf seine Partnerin eingestochen haben, nachdem die 57-Jährige ihm gesagt hatte, dass sie sich von ihm trennen wolle. Der Mann hatte am ersten Prozesstag am Landgericht Hannover schluchzend eingeräumt, dass er sich an die Messerattacke nicht erinnern könne.