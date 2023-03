Flughafen Hannover Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Tarifkonflikt Montag Warnstreiks an Flughäfen in Hannover und Bremen Von dpa | 11.03.2023, 10:46 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag Warnstreiks an den Flughäfen in Hannover und Bremen angekündigt. Es sei davon auszugehen, dass am Streiktag weder in Bremen noch in Hannover Passagierflugzeuge starten oder landen können, hieß es in einer Mitteilung am Samstag.