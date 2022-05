ARCHIV - Ein Polizeiwagen steht während eines Evakuierungseinsatzes auf einer Straße. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Göttingen Mögliche Blindgänger: Evakuierung im Juli Von dpa | 04.05.2022, 08:39 Uhr

Mitten in den Sommerferien müssen sich Tausende Menschen in Göttingen auf ein Evakuierungswochenende einstellen. Bei Kampfmittelsondierungen in der Weststadt seien sechs verdächtige Objekte östlich der Leine geortet worden, teilte die Stadt mit. Um die Untersuchungen abzuschließen und die Blindgänger möglicherweise zu entschärfen oder kontrolliert zu sprengen, bleibt demnach nur das Wochenende vom 30. und 31. Juli.