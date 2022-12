Corona-Impfung Foto: Jörg Carstensen/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona Mobile Impfteams in Region Hannover ziehen positive Bilanz Von dpa | 29.12.2022, 15:47 Uhr

Am Zoo, im Club oder im Stadion: In den vergangenen 15 Monaten wurde an ungewöhnlichen Orten gegen Covid-19 geimpft. Jetzt ist die Kampagne in der Region Hannover beendet.