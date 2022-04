ARCHIV - Ein Junge geht bei sonnigem Wetter über den Wattboden am Strand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich Wetter Mix aus Sonne und Wolken in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 24.04.2022, 09:21 Uhr

In Niedersachsen und Bremen wird in den kommenden Tagen ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Am Sonntag ist es westlich der Weser zunächst längere Zeit heiter und allgemein weitgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 13 Grad an der Elbe und 17 Grad im Südwesten.