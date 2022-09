Herbst in Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wetter Mix aus Sonne und Wolken in Niedersachsen Von dpa | 22.09.2022, 06:57 Uhr

Nach einem teils nebligen Morgen bestimmt ein Mix aus Sonne und Wolken das Wetter in Niedersachsen am Donnerstag. In der Osthälfte des Landes kann es zeitweise auch dichtere Wolken geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei werden Höchsttemperaturen zwischen 16 und 19 Grad erreicht. In der Nacht zum Freitag verdichten sich dann die Wolken von Westen her. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad.