Notfälle Mittagsmenü löst Erbrechen in Kindertagesstätte aus Von dpa | 09.09.2023, 17:17 Uhr | Update vor 26 Min. Gesundheitsamt Foto: Philipp Schulze/dpa//Archivbild

Mehrere Kinder der städtischen Kindertagesstätte Breitenberg im Landkreis Göttingen haben sich am Donnerstag nach dem Mittagessen übergeben. Die Einrichtung war von einer Großküche im Landkreis Eichsfeld aus Thüringen beliefert worden, teilte die Außenstelle Duderstadt des Gesundheitsamtes Göttingen am Samstag mit. Als möglicherweise Übelkeit auslösende Speise komme nach derzeitiger Einschätzung vorrangig ein Menü in Betracht, das aus vegetarischen Nuggets mit süß-saurer Soße und Reis sowie frischen Pflaumen als Dessert bestand.