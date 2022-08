Justitia Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Celle Mitglied der Terrormiliz IS zu Jugendstrafe verurteilt Von dpa | 29.08.2022, 16:51 Uhr

Wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist ein 27 Jahre alter Mann vor dem Oberlandesgericht zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Er kann aber auf freiem Fuß bleiben, weil die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, wie das Oberlandesgericht in Celle am Montag mitteilte. (Az. 5 StS 3/21)