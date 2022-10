Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Emsland Explosion an Sicherungskasten: Beschäftigter in Lebensgefahr Von dpa | 25.10.2022, 19:22 Uhr

Nach der Explosion eines Sicherungskastens in einem Unternehmen in Werlte (Landkreis Emsland) schwebt ein Mitarbeiter in Lebensgefahr. Er habe einen Stromschlag erlitten und sei per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Feuerwehr mit. Ein Kollege des Mannes sei bei dem Vorfall am frühen Dienstagabend von umherfliegenden Trümmern getroffen und leicht verletzt worden.