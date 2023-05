Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Stade Mit vier Promille und Schlagring auf Himmelfahrts-Party Von dpa | 19.05.2023, 05:42 Uhr

Schlägereien und ein Sturzbetrunkener mit Schlagring: Obwohl es an Himmelfahrt in Niedersachsen laut Polizei überwiegend ruhig blieb, schlugen einige beim Feiern über die Stränge. „Wir hatten den ganzen Tag ausreichend zu tun, allerdings waren wir personell so gut vorbereitet, dass die Lage für die Polizei bisher entspannt beherrschbar geblieben ist“, sagte ein Sprecher der Polizei Stade am Donnerstagabend.