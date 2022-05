ARCHIV - Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt Prozess Mit Kind nach Syrien: Urteil gegen ehemalige IS-Anhängerin Von dpa | 01.06.2022, 01:50 Uhr

Im Prozess gegen eine 34-Jährige, die mit Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zusammenlebte, wird an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) das Urteil erwartet. Die dreifache Mutter aus Osnabrück steht wegen mehrerer Straftaten vor dem Oberlandesgericht Celle (OLG). Unter anderem wirft ihr die Bundesanwaltschaft die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Sie war Ende 2014 mit ihrer damals vierjährigen Tochter gegen den Willen des Kindsvaters nach Syrien ausgereist.