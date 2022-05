ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Polizei Mit Haftbefehlen gesuchter Vater und Sohn im selben Bus Von dpa | 09.05.2022, 14:43 Uhr

Bei der Kontrolle eines Reisebusses an der deutsch-niederländischen Grenze sind der Bundespolizei gleich zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer aufgefallen. Bei den beiden habe es sich um Vater und Sohn gehandelt, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der 24-Jährige und der 58-Jährige kamen ins Gefängnis. Der Bus war in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Weg von Brüssel nach Hannover.