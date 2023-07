Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Leer Mit Haftbefehlen gesuchter Mann auf Rastplatz festgenommen Von dpa | 27.07.2023, 07:43 Uhr | Update vor 55 Min.

Eine Busfahrt hat für einen 38 Jahre alten Mann im Gefängnis geendet. Er war mit zwei Haftbefehlen gesucht worden, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann reiste mit einem Bus aus den Niederlanden nach Deutschland ein. Bei der Grenzkontrolle hatten die Beamten den Bus am Mittwochnachmittag auf einem Rastplatz in Bunde (Landkreis Leer) gestoppt und die Fahrgäste überprüft.