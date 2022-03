Blaulicht FOTO: Philipp von Ditfurth Ermittlungen Mit Baseballschläger auf Auto eingeschlagen Von dpa | 11.03.2022, 11:53 Uhr | Update vor 12 Min.

Ein Mann soll mit einem Baseballschläger auf das Auto eines anderen Mannes eingeschlagen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 25 Jahre alte Fahrer des betroffenen Wagens dem 30-Jährigen zuvor vermutlich den Mittelfinger gezeigt. Der 25-Jährige soll bei dem Vorfall am Donnerstag in Hannover auch die Lichthupe benutzt haben.