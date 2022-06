Stephan Weil, Landesvorsitzender der SPD Niedersachsen und Ministerpräsident von Niedersachsen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild FOTO: Moritz Frankenberg Bund-Länder-Treffen Ministerpräsident Weil: Entlastungen für Rentner notwendig Von dpa | 02.06.2022, 20:53 Uhr

Für Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sind weitere Entlastungsschritte für Rentnerinnen und Rentner ein wichtiges Anliegen. „Gerade in schwierigen, die Menschen besonders belastenden Zeiten dürfen wir niemanden im Stich lassen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend nach dem Bund-Länder-Treffen in Berlin. Die Ministerpräsidentenkonferenz sei dem niedersächsischen Vorstoß gefolgt, dass vor allem Menschen mit geringem Einkommen durch die Teuerung besonders betroffen seien und insofern weitere Entlastungsschritte auch für Rentnerinnen und Rentner entwickelt werden müssten.