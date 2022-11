Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Fußball Ministerpräsident will WM schauen: Bovenschulte unsicher Von dpa | 15.11.2022, 07:15 Uhr

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar startet am Sonntag - und ist hochumstritten. Viele Politikerinnen und Politiker in Bremen und Niedersachsen wollen dennoch zuschauen - andere wollen sie boykottieren.