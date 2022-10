Landtagswahl Niedersachsen Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Landtagswahl Ministerpräsident Weil hat gewählt Von dpa | 09.10.2022, 12:34 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat seine Kreuzchen für die Landtagswahl gesetzt. „Wir hoffen auf eine starke Wahlbeteiligung. Und wir hoffen auf ein starkes Ergebnis für die SPD“, sagte der SPD-Politiker bei der Stimmabgabe am Sonntag in Hannover. Auf die Frage, was er denn jetzt machen werde, antwortete Weil: „Ich gehe jetzt erst einmal schön frühstücken.“