Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Gewalttat Ministerpräsident Weil bestürzt über tödliche Schüsse in Hamburg Von dpa | 10.03.2023, 12:20 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen in Hamburg hat Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) den Opfern und Angehörigen seine Anteilnahme ausgesprochen. Der Ministerpräsident habe den mutmaßlichen Amoklauf „bestürzt zur Kenntnis“ genommen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Kathrin Riggert am Freitag in Hannover. Die Anteilnahme und das Mitgefühl gelte den Opfern, den Angehörigen der Opfer und den Verletzten, denen Weil gute Genesung wünsche. „Natürlich hoffen wir, dass die Hintergründe dieser schrecklichen Tat möglichst zügig aufgeklärt werden können“, sagte die Sprecherin.