Ministerium: Schweinepest-Sperrzone endet am 5. Oktober Von dpa | 27.09.2022, 11:09 Uhr

Die EU-Kommission hat nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Hannover die Dauer der Schweinepest-Sperrzone in Niedersachsen verkürzt. Demnach fallen alle Restriktionen in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim am 5. Oktober - einen Tag früher als ursprünglich vorgesehen, wie das Ministerium auf Anfrage am Dienstag mitteilte. „Damit kann mit dem Abtransport der Schweine um Mitternacht begonnen werden.“ Eine entsprechende Bestätigung der EU-Kommission liege dem Ministerium seit Dienstag vor, hieß es. Zuvor hatte der NDR berichtet.