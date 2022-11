Klimaaktivisten auf BER-Gelände Foto: Carsten Koall/dpa up-down up-down Demonstrationsrecht Ministerium: Protest legitim, bei Straftaten handelt Polizei Von dpa | 25.11.2022, 14:08 Uhr

Mit Blick auf jüngste Protestaktionen für den Klimaschutz betont das Bundesinnenministerium das Demonstrationsrecht. Man müsse differenzieren, dass in Deutschland „jegliche Art von Protest natürlich verfassungsrechtlich geschützt ist und absolut legitim ist“ und natürlich für den Klimaschutz und jedes andere Anliegen in Deutschland „frei und ungehindert“ protestiert werden könne, sagte ein Sprecher am Freitag in Berlin. Die verfassungsrechtliche Grenze sei dort erreicht, wo Straftaten begangen würden, und hier schreite auch die Polizei ein.