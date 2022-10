Olaf Lies Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Energieversorgung Ministerium informiert über Flüssigerdgas-Terminal Von dpa | 25.10.2022, 03:48 Uhr

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) will an diesem Dienstag (19.00 Uhr) bei einer Informationsveranstaltung Fragen rund um das Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven beantworten. Neben dem im Bau befindlichen LNG-Terminal des Betreibers Uniper soll es bei der öffentlichen Veranstaltung im Wattenmeer Besucherzentrum auch um weitere Vorhaben der Unternehmen Tree Energy Solutions (TES) und der Nord-West Oelleitung GmbH gehen, wie das Umweltministerium mitteilte.