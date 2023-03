Kind Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Kinderschutzbund-Initiative Ministerium fördert Projekte für benachteiligte Familien Von dpa | 03.03.2023, 17:02 Uhr

Benachteiligte Kinder und Jugendliche sollen in Niedersachsen weiterhin durch Projektarbeit unterstützt werden. Das Sozialministerium fördert eine Initiative des Deutschen Kinderschutzbundes Niedersachsen mit mehr als 400.000 Euro, wie das Ressort am Freitag mitteilte. In erste Linie ziele die Förderung auf Projekte für Schulkinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, sagte Sozialminister Andreas Philippi (SPD).