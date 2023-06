Kampfflugzeug F-35 Foto: Boris Roessler/dpa up-down up-down Bundeswehr Ministerium: „Air Defender 2023“ hat Verkehr kaum gestört Von dpa | 22.06.2023, 21:09 Uhr

Die zweiwöchige Luftwaffen-Übung „Air Defender 2023“ hat den zivilen Flugbetrieb nach Einschätzung des Verkehrsministeriums nur minimal beeinträchtigt. „Ich bin froh, dass diese militärische Großübung so gut verlaufen ist und der zivile Flugverkehr nicht über ein Minimum hinaus gestört wurde“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstagabend kurz vor Abschluss des Manövers an diesem Freitag. Zu verdanken sei das vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Flugsicherung (DFS). „Air Defender hat eine enorme Bedeutung für die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands“, sagte Wissing. „Der zivile Luftverkehr hat diesen Stresstest gut bestanden.“