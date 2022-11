Julia Willie Hamburg Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbil up-down up-down Personalie Ministerin zu Kritik: Gegenwind ist „Wesen von Politik“ Von dpa | 26.11.2022, 14:00 Uhr

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) hat sich zur Kritik an ihrer Entsendung in den Aufsichtsrat von Volkswagen geäußert. „Es ist das Wesen von Politik, dass einem der Wind auch mal entgegenbläst. Das gehört dazu, auch wenn es nicht immer erfreulich ist“, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Sie mache weiter. „Wichtig bei der ganzen Debatte ist mir: Politikerinnen und Politiker sind ja nicht ohne Grund in dieser Verantwortung gelandet“, sagte Hamburg. „Bei den Vorwürfen schwingt ja immer mit, dass man nichts könne. Das ist mitnichten der Fall.“