Niedersachsen Ministerin: Womöglich keine schärferen Corona-Regeln Von dpa | 08.09.2022, 16:27 Uhr

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) rechnet zunächst nicht mit einer Verschärfung der Corona-Regeln im Land. „Sollte das Virus in den kommenden Wochen und Monaten keine neue, deutlich gefährlichere als die derzeit vorherrschende Omikron-Variante BA.5 hervorbringen, sehe ich dem Herbst und Winter vorsichtig optimistisch entgegen. Dann werden wir in Niedersachsen möglicherweise sogar mit den derzeit geltenden Basisschutzmaßnahmen auskommen“, sagte Behrens am Donnerstag.