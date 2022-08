ARCHIV - Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza spricht während eines Interviews. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Justizministerium Ministerin will flexiblere Unterbrechungsregeln Von dpa | 08.08.2022, 16:09 Uhr

Um Strafprozesse bei Naturkatastrophen oder Seuchenlagen leichter unterbrechen zu können, setzt sich Niedersachsen für eine flexiblere Strafprozessordnung ein. Das Land kündigte am Montag eine Bundesratsinitiative an, um in solchen Fällen höherer Gewalt bislang geltende Unterbrechungsfristen zu verändern, teilte das Justizministerium in Hannover mit. „Die Strafprozessordnung ist auf diese Unsicherheiten nicht eingestellt. Wir brauchen deshalb eine neue, dauerhaft geltende Regelung im Prozessrecht“, sagte Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU).