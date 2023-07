Feuer auf Frachter vor Ameland Foto: Jan Spoelstra/ANP/dpa up-down up-down Umweltschutz Ministerin verspricht deutsche Hilfe bei Frachter-Brand Von dpa | 27.07.2023, 07:45 Uhr | Update vor 53 Min.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat deutsche Unterstützung bei der Bergung des brennenden Frachtschiffs vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland in Aussicht gestellt. „Im Moment müssen die Experten einen Bergungsplan entwickeln. Deutschland wird alles zur Verfügung stellen, was helfen kann“, schrieb die Grünen-Politikerin am Donnerstag bei Twitter. Ihre Gedanken seien bei den Crewmitgliedern und den Einsatzkräften, die versuchten, eine Katastrophe zu verhindern.