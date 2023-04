Julia Willie Hamburg Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Ausbildung Ministerin ruft Schüler zur Teilnahme am Zukunftstag auf Von dpa | 12.04.2023, 12:57 Uhr

Schülerinnen und Schüler sollten nach Ansicht von Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg an einem bundesweiten Aktionstag zur Berufsorientierung teilnehmen. Die Grünen-Politikerin appellierte in einer Mitteilung am Mittwoch an Schulen und Betriebe, dies zu ermöglichen.