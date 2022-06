ARCHIV - Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen, l-r), Bundesministerin für Umwelt, spricht. Foto: Britta Pedersen/dpa FOTO: Britta Pedersen up-down up-down Klima Ministerin: Neuwagen-Beschluss treibt Klimaschutz voran Von dpa | 29.06.2022, 15:26 Uhr

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat den EU-Ministerbeschluss für klimaneutrale Neuwagen ab 2035 verteidigt. „Das ist ein wirklich großartiger Beschluss, der den Klimaschutz im Verkehrssektor vorantreibt, der einen wichtigen Beitrag leisten wird dafür, die CO2-Ziele, die Klimaschutzziele im Verkehrssektor einzuhalten“, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch am Rande des Deutschen Naturschutztags in Hannover. Zuvor hatte es an dem Beschluss Kritik gegeben - sowohl aus der Autoindustrie, die darin ein faktisches Verbot für Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 sieht, als auch von Umweltverbänden, die von einer Scheinlösung sprechen.