Schulen Ministerin nach Tat von Wunstorf: Bei Mobbing nicht wegsehen Von dpa | 29.01.2023, 10:42 Uhr

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg hat nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Wunstorf dazu aufgerufen, Schikane unter Kindern nicht zu ignorieren. „Bei Gewalt und Mobbing müssen alle Beteiligten wachsam sein und handeln, statt wegzusehen. Das beginnt oft schon im Kleinen und alle können etwas tun: Freunde, Familie, Bekannte und an Schule Beteiligte“, sagte die Grünen-Politikerin in einem Interview der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Samstag/online). Zum konkreten Fall wolle sie aber nicht spekulieren, sondern die Aufklärung abwarten.