Agrar Ministerin: Landwirtschaft muss sich breiter aufstellen Von dpa | 14.06.2023, 13:16 Uhr

Die Landwirtschaft in Niedersachsen muss sich nach Ansicht von Agrarministerin Miriam Staudte breiter aufstellen, um zukunftsfähig zu bleiben. In der Vergangenheit hätten sich die Betriebe stark spezialisiert mit der Ausrichtung, möglichst viel zu möglichst günstigen Preisen zu produzieren, sagte Staudte am Mittwoch beim Unternehmertag der Landwirtschaftskammer in Cloppenburg. „Ich glaube, dass es durch die unterschiedlichen Krisen der Vergangenheit deutlich wurde, dass das einfach sehr risikobehaftet ist“, betonte die Grünen-Politikerin.