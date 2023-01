Frau sitzt in Quarantäne Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Ministerin kündigt Ende von Corona-Isolationspflicht an Von dpa | 12.01.2023, 11:54 Uhr

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat das Ende der Corona-Isolationspflicht angekündigt. Die entsprechende Verordnung läuft im Bundesland am 31. Januar aus und wird nicht verlängert, wie die Ministerin am Donnerstag in Hannover sagte.