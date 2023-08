Wegen Schulanfang Ministerin bittet um Rücksicht im Straßenverkehr Von dpa | 17.08.2023, 15:53 Uhr | Update vor 8 Min. Sicher auf dem Rad unterwegs Foto: Ralf Hirschberger/ZB/dpa up-down up-down

Angesichts des Schulanfangs hat Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg an alle Verkehrsteilnehmer appelliert, Rücksicht zu nehmen und umsichtig zu handeln. „Jeder Einzelne kann dazu beitragen, Kindern den Schulweg zu erleichtern“, sagte die Grünen-Politikerin in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung. Am Donnerstag ist der erste Schultag in Niedersachsen nach den sechswöchigen Sommerferien. Am Wochenende werden rund 82.000 Kinder eingeschult.