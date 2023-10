Justiz Ministerin: Antisemitische Straftaten entschlossen verfolgen Von dpa | 23.10.2023, 14:04 Uhr | Update vor 38 Min. Kathrin Wahlmann Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down

Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) hat ein entschlossenes Vorgehen gegen antisemitische Straftaten angekündigt. Ein entsprechender Erlass ging an die Staatsanwälte im Bundesland, wie das Justizministerium in Hannover am Montag mitteilte.